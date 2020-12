tmw De Zerbi: "Se regali gol così poi fai fatica. Approccio sbagliato, è mancata convinzione"

Conferenza stampa post-gara per Roberto De Zerbi. Il tecnico del Sassuolo ha parlato dal Mapei Stadium, commentando così la sconfitta con il Milan: "Pensavo di trovare una gara difficile ma non di regalare due gol così, uno ancora prima che iniziasse la partita. Poi dopo giochiamo contro la prima, è successo così contro l'Inter che è seconda, e se regali gol così fai fatica a raddrizzarle e questo è un problema grosso perché se con Inter e Milan abbiamo fatto questi approcci paurosi o non con la convinzione totale, non di tutti, vuol dire che o chiediamo troppo o stiamo mandando il motore fuori giri, perché vediamo i ragazzi più bravi di come si sentono. Ho una squadra forte ma entrare col braccino, al livello nostro non ci possiamo stare".

La squadra fa fatica in casa.

"Ci può stare che il Sassuolo perda con le due milanesi, sono prime e seconde. Mi dà fastidio il modo con cui sono arrivate queste sconfitte, il modo con cui sono arrivati i gol e il modo con cui siamo andati a misurarci, senza lo spirito che una piccola deve avere, che è il coraggio, pensarsi bravi ma il problema è che quando non ti pensi adatto per duellare alla pari poi ti fai gol da solo".

Pioli ha detto che il gol di Leao è uno schema studiato.

"Facciamo i complimenti al Milan e a Pioli per lo schema studiato".

Locatelli?

"E' un giocatore importante per noi. E' chiaro che pesa ma è altrettando vero che possiamo sostituirlo facendo meglio di oggi".

Il Milan?

"E' una squadra di ragazzini ma di giocatori forti, convinti di poter stare in avanti e lo dimostrano, si sentono la capolista e lo sono con merito".