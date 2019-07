Fonte: inviato a Torino

© foto di Vincenzo Ranalli

La Juventus non allestirà alcuna squadra per partecipare al nuovo campionato Under 18. La decisione è frutto di una programmazione più ampia, che spinge il club a valorizzare il progetto Seconda Squadra. I calciatori classe 2002, infatti, saranno l’anima della formazione Primavera a disposizione di Lamberto Zauli, con un anno di anticipo. Alcuni classe 2001, invece, saranno promossi spesso in Under 23, sotto la guida di Fabio Pecchia.