TMW - Del Piero: "Il gol alla Germania la rappresentazione del sogno"

Fonte: dal nostro inviato Ivan Cardia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal palco del Salone dei Cinquecento a Firenze, dove oggi è entrato nella Hall of Fame del cacio italiano, Alessandro Del Piero ricorda il mondiale vinto nel 2006: “Un momento unico, già partecipare a un mondiale è un sogno, figuriamoci vincerlo”.

Sul rapporto e l’addio con la Juventus.

“Il riconoscimento da parte del mio stadio e degli stadi in generale nell’ultimo anno non lo dimenticherò. Fa parte dei trofei più importanti, non rappresentati da qualcosa di materiale. Io avevo otto anni quando Bruno Conti alzò la coppa del mondo, a undici ammiravo Gullit e la sua squadra. A dodici anni Bagnoli vinceva e da Veneto non mi dispiaceva neanche che avesse battuto la Juventus. Sono tutte storie di passione e di amore per questo sport”.

Sull’addio alla nazionale.

“È una chiamata a cui devi rispondere sempre di sì, questo è il mio parere. Per chi gioca a pallone è il massimo. Giochi per andare al mondiale, ho vestito l’azzurro a 16 anni per la prima volta e dopo 16 anni sono diventato campione del mondo”.

Gattuso racconta che durante il ritiro pre-mondiale facevate le partitelle con i ragazzini e sfogavi la tua tensione entrando duro.

“Non erano tanto piccoli. E poi il 10 era molto forte. Però sono leggende metropolitane dai”.

Sul gol alla Germania come rappresentazione della sua carriera.

“Ho rincorso con ambizione il mio sogno da quando ero il più piccolino da ragazzino. È un bell’esempio, quello forse è stato il nostro gol più bello, realizzato con una bella azione di squadra”.

Si dice che, mentre gli altri faticassero a dormire prima della finale, tu avessi detto che dormivi tranquillo perché ne avevi giocate tante.

“Molti hanno fatto fatica, io a un certo punto no. Però mi cagavo sotto anch’io, dai. Ero uno dei più anziani, dovevo dare quest’esempio, a volte conta anche questo”.