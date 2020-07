tmw Delneri-Brescia, intesa biennale: le ultime

Luigi Delneri e il Brescia, insieme per una nuova avventura. Manca l’ufficialità, se tutto andrà come da programma arriverà nei prossimi giorni. L’ex allenatore di - tra le altre - Juventus e Udinese, sarà il direttore tecnico delle Rondinelle. Per lui pronto un contratto biennale a decorrere dalla prossima stagione. Per una nuova sfida da dirigente. E per riportare, insieme a Cellino, il Brescia in Serie A...