Luigi Delneri, ex allenatore di Juventus e Udinese nonché vincitore della Panchina d'Oro con il Chievo Verona, è felice del premio dato a Gian Piero Gasperini a Coverciano, nel corso del pomeriggio. "Sicuro. Sono molto contento, dai un premio a una carriera importante, è un riconoscimento giusto, al di là del grande rispetto che mi lega agli altri allenatori. Il premio speciale per Mihajlovic è giusto, oltre a i risultati servono i valori morali delle persone. Non penso ci sia qualcosa di migliore per Sinisa, per cosa ha dimostrato, per il comportamento e la forza che ha".

L'intervista completa sarà pubblicata domattina