Luigi Delneri, ex tecnico dell'Udinese, ha parlato della scelta di Gian Piero Gasperini di rimanere a Bergamo dopo l'ottimo campionato scorso, culminato con la Champions League. "Sono scelte personali, lui l'ha già fatta quest'estate, quando c'era la Roma. Ha delle garanzie. Poi nella vita bisogna avere la forza di migliorarsi, però mi sembra che abbia controllo a 360 gradi, non ha scompensi per quel che vuole fare. Ha provato a Milano, anni fa, ora meriterebbe qualsiasi piazza. Credo ne vedremo ancora delle belle, all'Atalanta, perché può arrivare in fondo a parecchie competizioni".