TMW - Denilson: "Brasile, puoi farcela. Neymar, Coutinho e Willian decisivi"

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, il campione del mondo brasiliano Denilson si è detto molto fiducioso sulle speranze della Seleção di trionfare in Russia: "La Nazionale brasiliana vive un momento eccellente secondo me, ha calciatori fortissimi sia tecnicamente che fisicamente. Saranno protagonisti in Russia, me lo sento".

Chi sarà il giocatore rivelazione?

"Dico Neymar, Coutinho e Willian. Possono essere loro i tre top player del Mondiale".

Non a caso il Brasile parte come grande favorita di Russia 2018.

"Dobbiamo crederci tutti. Questa Seleção ha la qualità e lo spirito giusto per vincere il Mondiale. Sta giocando ormai da tempo ad altissimi livelli".

Con chi se la giocherà?

"Non credo che il Brasile abbia problemi nel Gruppo E con Svizzera, Costa Rica e Serbia. Passerà il turno senza troppe difficoltà. Da quel momento in poi però servirà massima fiducia per arrivare fino alla fine. Francia, Inghilterra e Germania saranno le squadre da battere secondo me".