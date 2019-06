Fonte: Andrea Losapio

Genoa e Sampdoria si sfidano per Abdallah Basit, difensore ex Napoli che già nell'inverno scorso era stato a più di un passo dal vestire la maglia del Grifone: poi mancò l'accordo tra il club di Preziosi e l'Arezzo, ma i rossoblù sono intenzionati a tornare alla carica, anche ora dovranno sfidare anche i cugini blucerchiati per arrivare al centrale di origine africana.