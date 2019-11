TMW - Deschamps: "Con Germania e Portogallo ogni gara è decisiva"

Fonte: dai nostri inviati a Bucarest, Gaetano Mocciaro e Andrea Losapio

© foto di Imago/Image Sport

La Francia pesca il girone della morte con Germania e Portogallo. Il commissario tecnico Didier Deschamps in sede di sorteggio, a Bucarest, commenta così a caldo in mixed zone: "Ogni partita sarà importante, quasi decisivo per pensare alla qualificazione".

Qual è stato il tuo primo pensiero al sorteggio? "Gli altri commissari tecnici avranno pensato le mie stesse cose. Purtroppo c'è stato questo sorteggio con criteri specifici e c'era questo rischio. Ma ora ci siamo. Né io né loro sono contenti, sarà difficile per queste tre squadre. Al di là della qualità, la Germania giocherà le tre partite a Monaco e questo sarà importante".