tmw Destro tra il Genoa con un nuovo contratto e le sirene di mercato: la situazione

Mattia Destro l’1 settembre sarà un calciatore svincolato. Fine prestito al Genoa dal Bologna con cui è in scadenza di contratto e una nuova sistemazione da trovare. Il Grifone potrebbe valutare l’idea di trattenerlo, con un nuovo tesseramento e un ingaggio da rivisitare rispetto alle cifre del contratto con il Bologna. L’attaccante come alternativa per il reparto offensivo potrebbe diventare un’idea per la Fiorentina. Alla finestra eventualmente anche Udinese e Torino. Futuro da scrivere per Destro, tra la permanenza al Genoa e una nuova avventura...