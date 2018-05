TMW - Dg Fiorentina: "Idee chiare, ripartiamo da una base di 7 giocatori"

© foto di Giacomo Morini

A margine dell'evento 'Football Leader' il dg della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato anche dei giocatori da cui ripartire in vista della prossima stagione. Questo un estratto delle parole a RMC Sport: "Abbiamo le idee molto chiare, sappiamo che abbiamo pensato ad una Fiorentina che tenesse conto di quello che aveva fatto quest'anno mettendo basi importanti. Ripartiamo da lì, non da un singolo ma dal collettivo. Avevamo già detto che saremmo ripartiti da Pezzella, Milenkovic e Biraghi, in difesa. A centrocampo da Benassi e Veretout, oltre a un centrocampista centrale come Badelj che andremo a scovare. Mentre in attacco i punti fermi sono Chiesa e Simeone, ma cercheremo anche un attaccante esterno".