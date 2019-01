TMW - Dg Genoa: "Non potevamo trattenere Piatek. Sanabria ha qualità"

Fonte: Dai nostri inviati, Simone Bernabei e Lorenzo Di Benedetto

© foto di Chiara Biondini

Il dg del Genoa Giorgio Perinetti, intervistato a Milano alla cena dei ds, ha parlato così a TMW e agli altri media presenti della cessione di Piatek al Milan, dell'acquisto di Sanabria e del futuro di Kouamé: "Piatek? Avevamo trovato un bel centravanti. Gattuso lo ha descritto bene: è un calciatore dedito e sempre concentrato. Per il dopo-Higuain il Milan si è fiondato subito su di lui. Se gli avessimo negato la possibilità di trasferirsi in rossonero avremmo tenuto un giocatore demotivato e depresso. Al Milan può fare tanti gol, è un giocatore che in area di rigore ha un grandissimo fiuto. Poi è un combattente, secondo me farà bene. È giovanissimo, ha avuto un impatto eccezionale in un campionato difficile come quello italiano e può migliorare ancora. Appena arrivato in ritiro abbiamo visto che aveva una percentuale realizzativa incredibile e speravamo che potesse proiettare questo potenziale anche in Serie A".

Su Sanabria: "È stato un sacrificio per noi perdere Piatek, ma speriamo che faccia bene a Milano. Nel calcio attuale è difficilissimo trattenere i giocatori, ma è importante sostituirli bene. Per rimpiazzare il polacco abbiamo preso un talento come Sanabria, che era stato in Italia troppo giovane, ma resta ancora giovane e ha le qualità per imporsi con noi".

Su Kouamé: "Fateci godere almeno lui".

Guarda il video di TMW in calce con l'intervista completa a Perinetti