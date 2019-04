TMW - Di Biagio: "Kean lo state vedendo anche voi. E' un predestinato"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

Donnarumma, Zaniolo, Kean: sono solo alcuni, dei giovani italiani che sarebbero (ampiamente) in età da Under 21 e invece sono già stabilmente nel giro dell'Italia "dei grandi". Luigi Di Biagio, ct dell'Italia Under 21, raggiunto a Milano a margine dell'evento Radio Italia con la Nazionale, non si fa troppi problemi "Siamo molto contenti, il nostro lavoro è quello di mandare i nostri giovani il più possibile da Roberto. Per quanto riguarda l'Europeo non penso ci saranno problemi, vista la sua intelligenza e la capacità di capire le nostre problematiche. Ci sentiamo ogni giorno, ci sentiremo a breve e definirò la lista dei 23".

Zaniolo potrebbe non rimanere alla Roma.

"Anzitutto penso sia un grande giocatore, esploso in maniera incredibile. Per il resto non penso di dover rispondere io su quello che farà o dovrà fare. Mi hanno chiesto se deve andare in un grande club, ho risposto che la Roma non è una squadra di Serie B, che bisogna stare attenti a dire certe cose. Deciderà lui cosa fare".

Kean?

"Devo rispondere? È troppo scontato. Moise ha giocato con noi dall'Under 15 all'Under 21, sempre sotto età e sempre facendo la differenza. Lo state vedendo voi. È un predestinato".

Locatelli, Mandragora, Orsolini: goleador inattesi.

"Ci voleva. Si stanno mettendo in mostra e sono contento. Mi stanno mettendo in difficoltà, potrebbe essere difficile stilare una lista di 23, ma sono contento di avere questo problema".

Una nazionale così giovane è uno schiaffo a chi dice che non c'è talento?

"Noi da anni dicevamo che i giovani c'erano, adesso sta venendo fuori perché il coraggio di Roberto sta dando i suoi frutti".

Kean titolare con la Juve contro l'Ajax?

"Che volete che vi dica. Lì ci sono dei campioni, Moise è pronto per 15 o 90 minuti. Allegri lo sta gestendo in maniera eccellente, deciderà lui se farlo giocare o meno".