tmw Di Campli: "Rinunciare allo stipendio è una scelta personale, non può essere collettiva"

vedi letture

"Troppo semplice tagliare gli stipendi ai calciatori perché guadagnano tanto. Mi batterò per i miei calciatori affinché si trovi una soluzione giusta. Rinunciare allo stipendio comunque, è una scelta personale e non può essere collettiva". A parlare, ai microfoni di TMW, è l’agente Donato Di Campli (tra gli altri procuratore di Riccardo Orsolini del Bologna).

Rinvio scadenza contratti dal 30 giugno al 15 luglio ipotesi possibile?

“Potrebbe essere una soluzione. Anche per una tutela sanitaria dei calciatori. E per gli stipendi un’idea potrebbe essere quella di ridurre adesso per poi aumentare l’anno prossimo. Ma è troppo facile chiedere ai calciatori di non prendere lo stipendio, ognuno ha una storia a sé".