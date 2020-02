vedi letture

tmw Di Chiara: "Roma, ora ricompattati. Dea non imbattibile"

Alberto Di Chiara ha inaugurato la sua Scuola Calcio Élite' a Scandicci (Firenze). E per noi è stata anche l'occasione di incontrarlo per una chiacchierata sull'attualità. "40 anni fa - racconta - ho esordito in A e ora cercherò di introdurre nello sport i ragazzi, insegnando a loro a stare nel gruppo: deve essere una cosa aggregante. Un cross o una serpentina si possono insegnare ma è chiaro che poi deve venir fuori il talento, devono esserci le basi". Di Chiara ha parlato anche del suo amico Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina: "Era stato chiamato per tirar fuori la squadra da un momento difficile, i risultati sono arrivati ma ora bisogna stare attenti visti gli ultimi risultati. La scossa l'ha data, ora deve cercare di plasmarla. Un minimo di preoccupazione ci può essere ma non deve esserci paura, serve far tesoro di quanto è stato fatto finora". Poi da ex giallorosso ha parlato della crisi della Roma: "Si è slacciato qualcosa, va ritrovata la quadra. Hanno mollato gli ormeggi, devono ricompattarsi. Sono ancora a tre punti dalla Champions, ora c'è da affrontare l'Atalanta, gara difficile ma quella bergamasca è una squadra che si può battere".

Clicca sotto per guardare