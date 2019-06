TMW - Di Francesco a Milano, giorni caldi per ripartire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco a Milano. Pochi minuti fa l’allenatore della Roma è arrivato in un noto albergo del capoluogo milanese. Giorni caldi per l’ex tecnico della Roma: è stato accostato alla Sampdoria, che però pare pronta a puntare su Pioli. Ed è uno dei nomi per la panchina della Fiorentina, che dopo il passaggio di mano ai vertici della società (tra domani e venerdì il closing) inizierà a definire i quadri tecnici del futuro. Non caldissima, infine, la sua candidatura per il post Allegri alla Juventus, che pure in tempi non sospetti ha dimostrato apprezzamento nei confronti del suo lavoro.