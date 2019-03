© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco si sta avvicinando sensibilmente alla Fiorentina. Il tecnico, esonerato dalla Roma dopo la disfatta di Porto in Champions League, vorrebbe ritornare subito in sella, sin dall'inizio della prossima stagione. Tanto che potrebbe rinunciare alla buonuscita, nonostante un altro anno di contratto con i giallorossi in cambio di tre milioni di euro. Questo per accelerare un eventuale nuovo corso.

ACCORDO DI MASSIMA - Così i viola e il tecnico hanno trovato l'intesa per un triennale a 1,5 milioni di euro, spalmando l'ingaggio percepito nella Capitale su due anni, più alcune garanzie sul progetto tecnico. Difficile tenere Federico Chiesa, ma ci sarebbero anche delle rassicurazioni sul fronte mercato, per iniziare un progetto e tornare in Europa. L'altro nome sul tavolo, quello di Maurizio Sarri, sembra invece irraggiungibile a causa dei 6 milioni di stipendio netti all'anno che percepisce al Chelsea.