TMW - Di Francesco non parla in conferenza: ore di riflessione in casa Samp

Ore caldissime in casa Sampdoria. Dopo il k.o. al Bentegodi contro l'Hellas Verona è in bilico la posizione di Eusebio Di Francesco, che non parlerà in conferenza stampa. Sarà verosimilmente decisiva la serata di oggi per decidere le sorti dell'ex tecnico della Roma, sempre più vicino all'esonero.