Fonte: Dal nostro inviato, Arturo Minervini

Premiato agli Italian Sport Awards come miglior terzino destro dell'ultimo campionato, Giovanni Di Lorenzo ha così commentato dal palco: "È un premio importante, ringrazio tutti, a partire dai miei ex compagni dell'Empoli, alla società e agli allenatori: grazie a loro è arrivata la chiamata del Napoli. Ora non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare a lavorare e crescere".

Adesso?

"Devo continuare a fare bene, in una società importante come quella del Napoli. Ci mette a disposizione tutto per fare bene, quindi sta a me".