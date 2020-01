Fonte: dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, ha parlato in zona mista al termine della sconfitta interna contro il Torino. Ecco le sue dichiarazioni raccolte da TuttoMercatoWeb.com:

"La Roma è una grande squadra, e merita tutto il rispetto. Non abbiamo perso per colpa dell'arbitro, siamo stati sfortunati nel non realizzare le occasioni che abbiamo avuto. Loro sono fisici, ci pressavano, e non siamo riusciti ad uscire palla a terra al meglio. Ci hanno messi in difficoltà, questa partita comunque ci dà la carica per ripartire al meglio".

Si sente fortunato nell'aver scelto di lasciare il Napoli?

"Mi sento fortunato ad essere un giocatore della Roma".

Con la Juventus servirà più cattiveria...

"Sì, quello che abbiamo fatto oggi è poco. Contro la Juve sarà decisiva per arrivare ai nostri sogni".

Che ha detto Fonseca a fine partita?

"Niente, non l'ho visto".