TMW - Diawara, futuro da 40 milioni tra sondaggio viola e interesse Wolves

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dieci partite, sei da titolare e quattro da subentrato. Un'annata che non è andata non secondo le aspettative per Amadou Diawara, talento sul quale il Napoli crede però ancora fortemente. Perché ha ventuno anni e perché la cifra del cartellino resta comunque importante, circa 40 milioni di euro.

L'interesse viola I rumors non mancano per il futuro del talento arrivato dal Bologna. Anche in Italia dove ha fior d'estimatori, Fiorentina su tutti. L'intenzione del Napoli, però, è quella di non farlo partire in prestito: Diawara è un capitale e un giocatore importante per il progetto azzurro, nonostante il poco minutaggio è una garanzia per Ancelotti.

Spunta il Wolverhampton E' entrato così in gioco il Wolverhampton. Dall'Inghilterra sarebbe arrivata sulla scrivania di Cristiano Giuntoli una proposta del club di Fosun, fucina di talenti e progetto che tanti tra i migliori crack europei hanno sposato questa estate e già in Championship. Non abbastanza, ancora, per entrambe le parti, ma l'inserimento degli Wolves dimostra che l'interesse per Diawara è forte. In tutta Europa.