tmw Diaz al Milan, l'ex tecnico: "Jolly d'attacco, sarà un campione e Castillejo lo aiuterà"

vedi letture

Brahim Diaz analizzato ai raggi X. Per presentare al meglio il nuovo acquisto del Milan, abbiamo contattato in esclusiva uno dei suoi primi allenatori: Pedro Gonzalez, ex tecnico dell'attaccante classe '99 nelle giovanili del Malaga: "Brahim è sempre stato un calciatore frizzante e imprevedibile. Già da piccolo era un attaccante molto forte nel dribbling e nella conduzione del pallone, dotato di una grande capacità con entrambi i piedi e di un'ottima visione di gioco", la sua presentazione.

In quale posizione lo vede meglio in campo?

"Brahim è molto duttile e può spaziare su tutto il fronte offensivo: lo vede bene tanto da fantasista quanto da esterno d'attacco, a destra e a sinistra".

Pensa che il Milan possa essere una buona opportunità per lui?

"Assolutamente sì. Sono convinto della bontà della scelta rossonera, Brahim ha già vissuto all'estero e saprà quindi adattarsi in fretta alla sua nuova realtà. Ad aiutarlo ci penserà poi il suo futuro compagno di squadra Samu Castillejo, un altro gran calciatore che portai proprio io nel settore giovanile del Malaga. Lo dico davvero con grande orgoglio".

Nonostante sia solo un classe '99, riuscirà Brahim a conquistarsi un posto da titolare in questo Milan?

"Secondo me, sì. Se Brahim Diaz ha scelto il Milan, significa che sa già di poter aiutare la squadra ritagliandosi un ruolo da protagonista. Non ho dubbi su questo: appena avrà terminato il suo percorso di crescita, parleremo di un campione assoluto e non più di una giovane promessa".