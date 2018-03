TMW - DiFra: “Schick, risposta che m'è piaciuta. Mercato, voci errate"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco, presente a un evento al'Università di Tor Vergata, ha parlato alla stampa presente anche di Patrick Schick e delle voci di mercato arrivate in queste settimane.

Schick in Nazionale ha confessato di sentire la pressione a Roma. Può essere l'attaccante di riferimento alla Roma nel prossimo anno? “Dobbiamo dargli tempo di crescere, migliorare e giocare con continuità. Quello che non sta facendo in questo momento. Ho fatto scelte ben precise che si legano anche a delle gare e ha avuto meno chance degli altri. Ha avuto anche meno possibilità di allenarsi rispetto ad altri calciatori, nel momento clou io ho fatto scelte decise. Vi assicuro che ha grandi mezzi, deve migliorare certi movimenti ma la sua risposta dal ritiro della Nazionale m'è piaciuta tantissimo. Significa che si cala nella realtà, sapendo che ci sono difficoltà. Sta a noi far vedere che meritiamo questa piazza, tocca anche a lui”.

S'è parlato anche di mercato, queste voci vi disturbano? “Assolutamente no, non ci sto pensando. Siamo tutti proiettati al campionato e alla Champions. Siamo dei professionisti, bisogna saper leggere le notizie giuste. Ce ne sono anche tante sbagliate. L'equilibrio sta anche in questo, la professionalità viene prima di tutto e sono convinto di avere grandi professionisti in squadra”.