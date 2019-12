© foto di PhotoViews

"L'Atalanta ha meritato gli ottavi". Si espone così il tecnico della Dinamo Zagabria, Nenad Bjelica, finito all'ultimo posto del girone C con City, Shakhtar Donetsk e bergamaschi, appunto. Questo nonostante una partenza straordinaria con un 4-0 al Maksimir che sembrava non lasciasse scampo. "In quella partita siamo stati molto bravi, li abbiamo sorpresi. Forse ci hanno sottovalutati, disprezzati, ma abbiamo giocato un ottimo calcio. C'è anche da dire che noi eravamo in un momento splendido, loro invece iniziavano la stagione. Forse erano indietro, poi sono cresciuti di partita in partita. Al ritorno sono stati molto migliori di noi, contro lo Shakhtar hanno dominato le due partite e meritato sei punti. Sono solo tre grazie alla fortuna degli ucraini".

