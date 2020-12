tmw Dinamo Kiev, mister Lucescu ricorda lo 0-2 dell'andata: "Juve come Barça: ha due squadre"

Intervenuto ai microfoni esclusivi di TMW alla vigilia della sfida di Champions con la Juventus a Torino, mister Mircea Lucescu ha ricordato anche la sconfitta casalinga dell'andata: "Una buona impressione. La partita è stata equilibrata, poi i singoli della Juve hanno fatto la differenza e abbiamo perso 2-0. Una big come la Juventus ha due squadre all'interno della sua rosa... Per questo ho messo in guardia i miei e li ho avvertiti del fatto che, nonostante i bianconeri abbiano già passato il turno, domani saranno quelli di sempre. Formazioni come Juve e Barcellona sono costruite per vincere, vincere e vincere, specialmente in Champions", le dichiarazioni dell'allenatore della Dinamo Kiev.

A decidere il match giocato in Ucraina lo scorso 20 ottobre è stata una doppietta dello spagnolo Alvaro Morata.