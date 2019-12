Fonte: Dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Berat Ridvan Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha parlato in zona mista dopo la vittoria conquistata dai nerazzurri in pieno recupero, grazie alla sua rete: "Mi sono trovato davanti alla porta e ho pensato solo di far gol per vincere la partita. Era da tanto che non segnavamo con i difensori, il gol è stato merito di tutti e tre. Spero di farne di più".

L'Hellas vi ha messo in difficoltà.

"È una squadra difficile da affrontare e lo ha già dimostrato in passato. Fa tanta pressione e non permette di creare occasioni. Noi ne abbiamo create tante, contava solo vincere e ci siamo riusciti. Questo ci dà la forza per la prossima partita".

Che partita sarà contro lo Shakhtar?

"È una squadra forte, noi abbiamo un solo risultato a disposizione e questo ci può aiutare mentalmente".

La difesa subisce troppi gol.

"Non eravamo posizionati bene e loro ci hanno sorpresi in velocità. Dobbiamo lavorare per migliorare".