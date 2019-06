TMW - Djorkaeff: "Conte-Inter, è strano. Icardi? Se vuole, può andar via"

Fonte: dall'inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente a Firenze per l'evento 'Pitti Uomo' in quanto testimonial del marchio Zilli, l'ex calciatore dell'Inter e della Nazionale francese Youri Djorkaeff ha parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com

Quanto ti piace Conte all'Inter? "Per me è strano, perché lui rappresentava la Juventus. E' un allenatore forte, però mi fa strano vederlo in nerazzurro. Spero possa portare l'Inter al successo, aspettiamo e vediamo".

Sei stato avversario di Conte in campo. Quale qualità gli riconosci? "Il lavoro e la fiducia, è stato tanto tempo alla Juventus. Ha fatto bene, per questo c'è rispetto. All'Inter manca qualcosa, manca la continuità, la forza di lottare con la Vecchia Signora. Spero che Conte possa portarla con sé".

Quanto è lontana l'Inter dalla Juventus? "C'è una società che funziona bene, come la Juve. Fa grandi acquisti e gestisce il club molto bene. E' strano parlare bene della Juve (ride, ndr). I bianconeri hanno fatto bene, complimenti a loro. L'Inter deve costruire sulla propria identità che è forte, i tifosi aspettano questo".

Icardi è da trattenere a tutti i costi? "Se vuole andare, può andar via. Non si può trattenere chi non vuole giocare per l'Inter. Ci sono mille calciatori che vorrebbero giocare per l'Inter".

Hai chiuso la carriera negli Stati Uniti, il nuovo proprietario della Fiorentina possiede anche i Cosmos. Hai sentito parlare di Commisso? "Gli americani sono i migliori nel marketing, nel valorizzare lo sport come prodotto. Sulle emozioni no, perché l'americano non è nato per soffrire, visti i tanti talenti sportivi che ci sono negli USA. La pura emozione è in Europa. Gli americani portano il campionato a un altro livello perché hanno gente molto qualificata, sanno come portare lo sport ai massimi livelli".

Come giudichi l'Italia di Mancini? "Sono contento, Mancini era un grande giocatore e oggi è un grande allenatore. Seguo sempre l'Italia con affetto e Mancini porterà la Nazionale al livello che deve essere, con una filosofia moderna e offensiva che la porti a segnare. Il calcio di oggi è rappresentato dall'Ajax, dal Barcellona, dal Liverpool, dal Tottenham, cioè da squadre che propongono".

Chi sarà più forte tra l'Inter di Conte e la Juventus di Sarri? "Spero l'Inter, la stagione è finita e il mercato è aperto. La Juve è di un altro livello, ma una società come l'Inter deve tornare ad alto livello".

Il gol in acrobazia segnato alla Roma è diventato un tuo segno distintivo. "Sono in Italia da ieri e tanta gente mi ha ricordato quel gesto. Tanti grandi calciatori sono passati in Italia, c'è riconoscenza e quando vieni apprezzato a Milano, a Firenze o a Napoli vuol dire che hai fatto davvero bene. Sono sempre felice di tornare in Italia e di portare la maglia nerazzurra nel cuore".