Doll: "Vi racconto quando Gazza gettò la macchina di un fotografo nell'acqua fredda"

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com Thomas Doll, ex centrocampista tedesco di Lazio e Bari, ha raccontato anche gustosi episodi di quel periodo insieme a Gazza Gascoigne: "Potrei scrivere un libro. Scherzava spesso nello spogliatoio ma si prendeva cura anche dei giovani. Quando tornava dall'Inghilterra ricordo che portava dei cd per loro. Una volta in ritiro a Seefeld dopo un allenamento un fotografo voleva fare la foto a Gazza. Lui però disse di no, che non era il caso perchè era senza maglietta e aveva appena messo le gambe nell'acqua fredda. Il fotografo insisteva ma Gazza per tre volte disse no. Niente, il fotografo non volle sentire e fece la foto. Per tutta risposta Gazza prese la sua macchina fotografica e gliela buttò nell'acqua fredda... Questo era Paul. Sbagliò è vero, ma comunque per tre volte gli aveva chiesto di non farla". Sulla sua vecchia Lazio ricorda: ""Periodo fantastico, infortuni a parte. Il nostro era un gruppo molto unito, c'era il capitano Gregucci, Fiori, Bergodi, Gabriele Pin, Ruben sosa, Riedle. Zoff ci ha fatto giocar bene a calcio e mi è piaciuto stare insieme a tutti anche fuori dal campo e imparare la lingua".