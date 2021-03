tmw Domani Real-Atalanta, Hierro: "Non è chiusa, ma questo è il Madrid delle tre Champions"

vedi letture

Fernando Hierro, storico capitano del Real Madrid, ha presentato in esclusiva a TMW il ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma domani tra i blancos di Zidane e l'Atalanta di Gasperini. Questa un'anticipazione della nostra intervista, realizzata a margine di uno speciale evento organizzato da LaLiga: "Non fidiamoci troppo: il ritorno con l'Atalanta non sarà affatto facile. È vero che il Madrid partirà avvantaggiato dall'1-0 dell'andata firmato Mendy, ma l'Atalanta si è dimostrata squadra in grado di giocarsela contro chiunque. I nerazzurri partiranno sicuramente all'attacco per provare a rimontare".

Qual è il suo pronostico per domani?

"Il Real è favorito, non solo per quanto accaduto a Bergamo, ma anche perché nei doppi confronti ha quell'esperienza e quella forza mentale che gli permettono sempre o quasi di andare avanti. Non dimentichiamoci poi che questo gruppo è in gran parte lo stesso che ha vinto le tre Champions consecutive".

Domattina su TMW l'intervista integrale a Fernando Hierro!