TMW - Donadoni: "Non ho rimpianti, a Bologna è andata come doveva..."

Presente all'evento benefico 'Barlassina Country Club', il tecnico ed ex calciatore Roberto Donadoni ha parlato così ai microfoni di TMW di tanti argomenti legati all'attualità del calcio italiano: "Dire che il divorzio tra Juventus e Allegri era inevitabile è azzardato, ma è andata così. Il mio futuro? Tutto aperto, anche all'estero. Non ho rimpianti, anche a Bologna le cose sono andate come dovevano andare, questo insegna e mi prepara per il futuro. La Nazionale? Mi auguro continui a lavorare così Mancini, la Nazionale italiana deve essere protagonista".

Qualche squadra l'ha delusa in questo campionato?

"C'è stato grande equilibrio al di là della Juve, il resto se la stanno giocando ancora. Siamo all'ultima di campionato e ancora si devono decidere retrocessioni e posizioni in Champions, quindi è tutto molto spettacolare e intrigante".

C'è una scuola di pensiero secondo cui c'è un solo modo per vincere a livello europeo, essere aggressivi, è d'accordo?

"Non c'è un solo modo, questo no. Aggressivi o meno dipende anche dal materiale umano che si ha a disposizione, è chiaro che la fisicità oggi è molto importante".