TMW - Donnarumma: "Del mio futuro si parlerà dopo l'Europeo Under 21"

Fonte: dall'inviato a Cracovia

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida di domani tra Under 21 azzurra e spagnola, il portiere azzurrino Gianluigi Donnarumma ha parlato così della propria situazione contrattuale col Milan: "Ci tenevo a venire per dimostrare che sono sereno e che sto pensando solo alla partita di domani, mi dispiace che si sia creato tutto questo putiferio intorno a me. Al mio futuro penserò dopo la Nazionale".