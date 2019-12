TMW - Donnarumma: "Ringrazierò Miha per tutta la vita. Italia? Bel gruppo"

Fonte: Edoardo Siddi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tante le presenze di rilievo al Golden Boy, in corso di svolgimento a Torino. Fra queste, anche il portiere del Milan, Gianluigi Donnarumma, premiato come miglior giocatore italiano Under 21: "Gioco in Serie A da quattro anni, ora anche in Nazionale e sono orgoglioso. All'inizio io pensavo solo a lavorare, poi mister Mihajlovic, che ringrazierò tutta la vita, ha deciso di farmi giocare. In Nazionale purtroppo c'è stata la bruttissima esclusione dal Mondiale, adesso siamo tutti giovani, siamo in bel gruppo, abbiamo fatto un girone di qualificazione fantastico e adesso c'è la parte più dura che è l'Europeo", alcune delle parole dal palco.

In collegamento telefonico interviene Dino Zoff per parlare con Donnarumma: "Merita il premio, gli faccio i complimenti. Il futuro è suo e dipenderà da lui".

Riprende la parola Donnarumma: "sono orgoglioso di sentire queste parole da Dino Zoff, spero di seguire le sue orme e spero di vincere come ha fatto lui".