Fonte: dall'inviata Claudia Marrone

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti del Brescia Alfredo Donnarumma, capocannoniere dell’ultima Serie B, ha parlato nel corso del Galà del Calcio organizzato da Adicosp della propria stagione e del futuro: “È stata una stagione importante sia a livello personale che di squadra non eravamo partiti per vincere, ma alla fine abbiamo fatto un grande campionato.- continua Donnarummaparlando del futuro – Ho altri tre anni di contratto, dopo una stagione così la volontà è quella di confermarmi con il Brescia in massima serie”.