Fonte: Dal nostro inviato a Ferrara, Davide Soattin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque sempre più vicino alla SPAL. Dopo Kevin Bonifazi, il club di Ferrara è pronto ad acquistare un altro calciatore dal Torino. La seconda punta spagnola, in un primo momento titubante sulla possibilità di proseguire la stagione nel club di Semplici, sta cedendo alla corte della dirigenza spallina che da giorni sta provando a convincerlo. In casa SPAL c'è grande ottimismo: dopo Bonifazi, anche Iago Falque in arrivo.