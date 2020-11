tmw Dopo la doppietta il rientro al Friburgo: Grifo lascia il ritiro dell'Italia

La doppietta contro l'Estonia non basta a Vincenzo Grifo per rimanere nel gruppo degli azzurri in vista della sfida contro la Polonia. L'italotedesco lascia il ritiro di Coverciano per rientrare al Friburgo, evidentemente senza rientrare nelle scelte tecniche per le due partite di Nations League.