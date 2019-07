TMW - Dopo Leao è il turno di Duarte. Milan, domani arriva il brasiliano

Fonte: Antonio Vitiello

Dopo lo sbarco e le visite mediche di Rafael Leao, domani sarà il giorno dell'arrivo a Milano di Leo Duarte. Il difensore classe '96 in arrivo al Milan dal Flamengo è dunque atteso nella giornata di domani in Italia per svolgere l'iter delle visite mediche propedeutiche alla firma sul nuovo contratto rossonero.