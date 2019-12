Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Dopo Claudio Lotito, tutta la Lazio è arrivata all'aeroporto di Fiumicino, pronta a imbarcarsi per Riyad, dove domenica i biancocelesti sfideranno la Juventus in finale di Supercoppa italiana. Partenza prevista alle 14, atterraggio alle 21 ora locale, le 19 in Italia.