Un'annata al top per Eddy Salcedo e il rischio di un nuovo caso Zaniolo che l'Inter vuole assolutamente evitare. Questo perché Borussia Dortmund e Monaco erano presenti al seguito dell'Under 19 azzurra, nelle ultime uscite, pronte ad approfittare di un'eventuale occasione. La situazione, infatti, ancora non è del tutto definita per il futuro: l'Inter ha il diritto di riscatto a 8 milioni di euro dal Genoa: in estate dovrà decidere cosa fare ma quel che filtra dal club è l'assoluta intenzione di tenerlo. 10 gol in 18 gare in Primavera da 2001, allenandosi anche in prima squadra: l'Inter ha già deciso cosa fare e presto si siederà al tavolo col Grifone.