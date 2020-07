tmw Doveri e Irrati portafortuna del Genoa. Ds Lecce: "No malafede, ma ci sia attenzione"

Combinazione arbitro-VAR di Genoa-Lecce che sembra benevola, sulla carta, per i rossoblù in virtù dei precedenti. Ad occuparsi della partita forse decisiva per la salvezza, alle 19:30 saranno Doveri e Irrati. Doveri ha diretto la partita del Grifone contro il Milan mentre Irrati - che oggi sarà al VAR - ha arbitrato Genoa-Sassuolo e Brescia-Genoa, partite che hanno fatto discutere per alcune interpretazioni arbitrali dalle quali la squadra ligure ha tratto beneficio sul campo. “Non facciamo dietrologia. Crediamo nella buona fede di tutte le componenti. Siamo certi che oggi ci sarà massima attenzione dalla classe arbitrale”, ha detto a TuttoMercatoWeb nel corso dell’intervista per la rubrica “A tu per tu” il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso. “Se pensassi alla malafede smetterei di fare questo mestiere. Gli errori ci sono stati, ma in buona fede. Detto questo, oggi ci aspettiamo grande attenzione e - ha aggiunto Meluso - uniformità di giudizio”.