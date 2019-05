TMW - Dragowski: "Il mio futuro? Per il momento penso solo all'Empoli"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

Il portiere dell’Empoli Bartlomiej Dragowski ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW al termine del derby vinto contro la Fiorentina: “Per me era una partita normale, come ogni settimana. Io gioco per l’Empoli e penso solo alla mia squadra. Sono contento che abbiamo vinto e che siamo ancora vivi. La parata su Vlahovic? Per fortuna ha calciato sul secondo palo, ha calciato bene ma per fortuna la palla è andata lì”.

Ti aspettavi di trovare la Fiorentina così in basso in classifica. “Mi dispiace per loro perché sicuramente è un momento difficile, ma io penso solo all’Empoli. Mancano tre partite e penso solo a questo. Vogliamo fare 9 punti nelle ultime tre partite, vediamo come finisce la stagione”.

Ti senti cresciuto con Andreazzoli? “Sicuramente prima giocavo di meno. Sicuramente sono cresciuto sia a Firenze che ad Empoli, spero di andare avanti così. Se facciamo 9 punti e l’Udinese vince tutte le partite cosa possiamo fare? Ma facciamo tutto il possibile, ci crediamo”.

Cosa farai il prossimo anno? “Non ci penso adesso, penso solo alla prossima partita contro la Sampdoria. Al futuro non ci penso, mancano tre partite con l’Empoli e faccio tutto per questa squadra”.

A chi dedichi queste ultime due partite? “Voglio ringraziare la mia famiglia e la mia fidanzata, i miei compagni di squadra, senza di loro non sarei cresciuto. Quello che ho fatto oggi è soprattutto merito loro che mi dicono quando sbaglio”.

Sarebbe stato meglio venire a Empoli prima? “Non possiamo tornare indietro, è successo in questo mercato. Il tempo non torna e va bene così”.