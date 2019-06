TMW - Dragowski, titolare alla Fiorentina e nuovo contratto: il punto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bartlomiej Dragowski titolare della Fiorentina 2019/20. E' un'idea che prende corpo in casa viola, che è stata comunicata al portiere polacco che pure - fino a un paio di settimane fa - sembrava convinto di dover andare di nuovo via, dopo l'ottima esperienza in prestito all'Empoli.

Invece ad andare via è stato Lafont, a un passo dal ritorno in Ligue 1 col Nantes pronto ad accoglierlo. Questo perché la Fiorentina il prossimo anno vuole puntare su Dragowski e, anche i contatti con Perin, vanno in questa direzione: la Fiorentina ha recepito il messaggio, cioè di un portiere in uscita dalla Juventus, ma non ha mosso passi concreti.

E adesso? Dragowski si aspetta il passaggio dalle parole ai fatti: ha un contratto in scadenza nel 2022 con ingaggio inferiore ai 400mila euro ed è pronto a restare per ricoprire il ruolo di numero uno. A patto però che la società, con un rinnovo con ritocco verso l'alto dell'ingaggio, confermi l'intenzione di puntare su di lui.

Nel frattempo, dopo che la Fiorentina ha detto no al Lecce, il calciatore ha messo in stand-by il Bournemouth: il club di Premier è fortemente interessato al portiere polacco ed è disposto a mettere sul piatto un ingaggio da un milione di euro netto a stagione. Ma Dragowski in questo momento aspetta la Fiorentina, pronto a giocarsi le sue carte in viola se, davvero, la società punterà su di lui come titolare per il prossimo anno.