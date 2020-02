TMW - Ds Atalanta: "Napoli su Ilicic? È un gran giocatore, fa gola a tutti"

Fonte: Dai nostri inviati a Castellammare di Stabia, Andrea Losapio e Arturo Minervini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Sicuramente è un grandissimo campione". Parole e musica di Gabriele Zamagna. Il destinatario? Josip Ilicic. Intervistato a margine degli Italian Sport Awards, il ds dell'Atalanta dribbla le domande sull'interesse del Napoli nei confronti del fantasista sloveno: "Abbiamo la fortuna di averlo nelle nostre file e sicuramente è un giocatore che fa gola a tutti i top club europei, speriamo che da adesso in avanti faccia vedere le stesse cose che ha fatto vedere nelle ultime stagioni a Bergamo".

È possibile far nascere un asse di mercato tra Atalanta e Napoli?

"L'Atalanta è una società storicamente venditrice, dal momento in cui arrivano offerte giuste che la società ritiene all'altezza siamo liberi di parlare e di trattare con chiunque. In futuro quindi sarà possibile anche col Napoli, sicuramente".