Fonte: Dagli inviati a La Spezia, Simone Lorini e Andrea Piras

Carlo Taldo, direttore sportivo della Primavera del Genoa, ha parlato a TMW a margine della sconfitta ai calci di rigore contro il Bologna nella finale del Torneo di Viareggio: "C'è grandissima amarezza, in certi momenti serve attaccarsi alle cose positive. I ragazzi hanno lottato fino all'ultimo rigore, sono stati all'altezza, purtroppo gli episodi hanno voluto così e dispiace. Questo è il calcio, i ragazzi devono imparare perché questa non sarà la prima volta. Ora serve tenere la testa bassa e buttarsi sul campionato, sembrano frasi fatte ma questa è la realtà. Dispiace per la gente che è venuta qua e per l'entusiasmo che si era creato, così come per la proprietà e la dirigenza. Personalmente sono orgoglioso, lo spirito di appartenenza genoano è stato onorato ma purtroppo non abbiamo portato a casa la Coppa. Il presidente ha confortato i ragazzi dicendo che non dobbiamo abbatterci, dobbiamo essere fieri del nostro cammino portato avanti con squadre importanti. Abbiamo sfiorato l'obiettivo, il prossimo anno ci riproveremo ma ora testa al campionato. I tifosi? E' un rammarico enorme se pensiamo a loro, volevamo condividere con loro la gioia. Li ringraziamo, hanno fatto sacrifici per essere qua e siamo amareggiati. I tanti assenti? I ragazzi devono essere orgogliosi, anche se ora è difficile vedere le cose positive. I ragazzi devono essere fieri anche se rammaricati".