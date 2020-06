tmw Ds Lecce: "Contratti al 30 giugno? Non è possibile pensare a singole contrattazioni"

Nell'intervista a TMW, il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, si è soffermato anche sulla questione dei contratti dei giocatori in scadenza al 30 giugno: “È un problema importante. Per fare sì che il campionato non risulti falsato bisogna spostare le scadenze al 31 agosto. Le stesse rose che compongono il campionato 2019/2020 devono concludere la stagione allo stesso modo. Non è possibile pensare a singole contrattazioni. Se un solo calciatore viene meno, il campionato è falsato. Ci adegueremmo, ma la situazione non ci piacerebbe”.