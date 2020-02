© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della presentazione di Paz e Barak, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha fatto il punto sul mercato invernale dei giallorossi soffermandosi in particolar modo su alcuni elementi: "Siamo appena oltre la chiusura della finestra invernale di mercato: non cantiamo vittoria, ma abbiamo omogeneizzato la squadra, speriamo che i nuovi arrivi continuino così. Ad esempio Donati è uno che cresce partita dopo partita, esattamente come Deiola. Speriamo Barak e Saponara possano fare bene, come contro il Torino. Paz? Non era tra le prime scelte, ma è comunque un grande calciatore".