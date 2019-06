TMW - Ds Lecce: "Vera avrà bisogno di tempo per adattarsi al nostro calcio"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha commentato con entusiasmo l’arrivo in Puglia di Brayan Vera Ramirez: “È un calciatore molto simile, per caratteristiche, a Calderoni. Lo abbiamo preso per farlo giocare principalmente sulla fascia. Brayan ha bisogno di adattarsi al nostro campionato, ma sono certo che farà bene”.