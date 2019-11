Fonte: dal nostro inviato ad Amsterdam

Nel corso dell'intervista a Tuttomercatoweb.com al Wyscout Forum di Amsterdam, il ds della Lokomotiv Mosca, Andrei Losiuk, ha parlato anche dei colloqui avuti con la Juventus. "Ci siamo scambiati situazioni su giovani promettenti. Noi ci lamentiamo dei problemi sul passaporto: i nostri sono extracomunitari, complica lo scambio sul mercato però i nostri hanno qualità e interessano squadre come la Juventus. E' importante. Penso anche ai leader come i due Miranchuk, prodotti del nostro vivaio. Che gennaio ci attende? Siamo condizionati, vogliamo capire dove saremo a dicembre. La squadra è sana, siamo abbastanza messi bene in tutti i reparti. Però qualche rinforzo speriamo di poterlo fare... Direi in attacco: sfortunatamente abbiamo tre attaccanti infortunati, questo ci spinge verso la ricerca di un attaccante che possa garantirci un numero di gol importante. Cercheremo di non farci sfuggire l'occasione giusta".