tmw Ds Parma al fotofinish, salgono le quotazioni di Marchetti

vedi letture

Risalgono le quotazioni di Stefano Marchetti per il ruolo di direttore sportivo del Parma, che in giornata dovrebbe sciogliere le riserve e comunicare la propria decisione agli interessati: in questo momento sono in tre ad essere in corsa, con Marcello Carli e il direttore sportivo del Cittadella impegnati in un testa a testa, mentre al momento Dario Baccin sembra essere il meno probabile per l'eredità di Faggiano. Per la decisione definitiva sembra manchi solamente l'ultimo contatto con l'attuale vicedirettore sportivo dell'Inter, che appare comunque orientato a rimanere nell'organigramma nerazzurro e continuare lì il proprio percorso di crescita.