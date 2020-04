tmw Ds Parma: “Qui parchi chiusi, perché no allenamenti singoli al centro sportivo?”

vedi letture

Per i calciatori il 4 maggio non sarà ancora il momento di allenarsi e l’appuntamento dovrebbe slittare al 18 maggio. “Secondo me, senza particolari problematiche, si potrebbero fare allenare i calciatori un’ora a testa al centro sportivo”, dice a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, intervistato per la rubrica “A tu per tu”. “Ma magari - continua il dirigente gialloblù - noi che facciamo calcio e non ci occupiamo delle epidemie, sottovalutiamo altri problemi che Spadafora e chi deve prendere le decisioni hanno sicuramente valutato. Ventidue giocatori possono andare al parco separati ognuno per conto proprio e con le misure di sicurezza a correre, ma non al centro sportivo. Anche se qui a Parma il sindaco ha chiuso i parchi fino al 17 maggio. Ovviamente andare al parco qui è diverso rispetto a Palermo, Lecce o Napoli dove l’epidemia sta avendo un livello di contagio differente”.