Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Presente in conferenza stampa nel giorno della presentazione di Luigi Di Biagio come nuovo allenatore della SPAL, il ds Davide Vagnati ha spiegato così i motivi della scelta: "Ora dobbiamo pensare solo al lavoro. Ci aspettano tre pesi con un solo obiettivo: fare più punti possibili. Facendo tutti un esame di coscienza, cercheremo di raggiungere una salvezza che possiamo ancora ottenere. Abbiamo preso un allenatore che mi ha dato subito una grande voglia di mettersi in discussione e provare a fare questa grande avventura. Al momento non ha ancora allenato in un club, ma ha allenato l'Under 21 con grandi risultati. Ha fatto il cinema del calcio italiano da calciatore. Gigi mi ha dato subito la sensazione di crederci. Il campo dirà cosa valgono questi ragazzi. Sosteniamo il mister e la squadra".